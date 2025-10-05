Napoli rimonta il Genoa e resta in vetta | 2-1 al Maradona
NAPOLI – La squadra di Conte è prima in classifica, soffre all’inizio ma poi batte il Genoa 2 a 1 e conquista i tre punti. Il Napoli inizia sin da subito a mettere sotto pressione il Genoa, nei primi 45 minuti di gioco non mancano le occasioni goal per gli uomini di Conte che però non riescono a mettere veramente in difficoltà Leali. Napoli è deciso a portare a casa i tre punti contro i rossoblù che provano a contenere l’offensiva dei partenopei ed a reagire all’occorrenza. E la strategia porta i suoi frutti. La partita si fa in salita per la squadra di casa che al 34° subisce un goal da Ekhator che riceve la palla dalla fascia destra e con il tacco la insacca nella rete alle spalle di Milinkovic-Savic che non può nulla. 🔗 Leggi su Primacampania.it
Il Napoli batte il Genoa in rimonta, gol di Anguissa e Hojlund, resta primo in classifica - Primo tempo senza De Bruyne, il gol di tacco di Ekhator è una prodezza.
Serie A: Napoli-Genoa 2-1 - 1 in rimonta il Genoa, tenendo il passo della Roma con cui divide la vetta della classifica dopo sei giornate di campionato, a 15 punti.