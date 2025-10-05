NAPOLI – La squadra di Conte è prima in classifica, soffre all’inizio ma poi batte il Genoa 2 a 1 e conquista i tre punti. Il Napoli inizia sin da subito a mettere sotto pressione il Genoa, nei primi 45 minuti di gioco non mancano le occasioni goal per gli uomini di Conte che però non riescono a mettere veramente in difficoltà Leali. Napoli è deciso a portare a casa i tre punti contro i rossoblù che provano a contenere l’offensiva dei partenopei ed a reagire all’occorrenza. E la strategia porta i suoi frutti. La partita si fa in salita per la squadra di casa che al 34° subisce un goal da Ekhator che riceve la palla dalla fascia destra e con il tacco la insacca nella rete alle spalle di Milinkovic-Savic che non può nulla. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Napoli rimonta il Genoa e resta in vetta: 2-1 al “Maradona”