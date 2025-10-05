Napoli Ponticelli arrestato 22enne con 300 euro falsi in tasca

I Carabinieri di Poggioreale fermano un giovane già noto alle forze dell’ordine. Nel quartiere Ponticelli di Napoli, i Carabinieri della Compagnia Napoli Poggioreale hanno arrestato C. P., 22enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Fermato in via Enrico Russo. Durante un controllo in via Enrico Russo, i militari hanno notato il giovane mentre fumava uno spinello di marijuana e hanno deciso di procedere con una verifica. Scoperti 300 euro falsi nelle tasche. A seguito della perquisizione personale, il ragazzo è stato trovato in possesso di sei banconote da 50 euro, per un totale di 300 euro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it