Napoli Ponticelli arrestato 22enne con 300 euro falsi in tasca
I Carabinieri di Poggioreale fermano un giovane già noto alle forze dell’ordine. Nel quartiere Ponticelli di Napoli, i Carabinieri della Compagnia Napoli Poggioreale hanno arrestato C. P., 22enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Fermato in via Enrico Russo. Durante un controllo in via Enrico Russo, i militari hanno notato il giovane mentre fumava uno spinello di marijuana e hanno deciso di procedere con una verifica. Scoperti 300 euro falsi nelle tasche. A seguito della perquisizione personale, il ragazzo è stato trovato in possesso di sei banconote da 50 euro, per un totale di 300 euro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: napoli - ponticelli
Napoli Ponticelli, sorpreso con pistola clandestina: 22enne arrestato
Napoli Ponticelli, trovati oltre 1 kg di droga in casa: arrestate madre e figlia
Valeria Pirone, dirigente del Marie Curie di Ponticelli: «A Napoli il lavoro c?è, le imprese a caccia dei nostri diplomati»
Paura nella notte tra il 3 e il 4 ottobre 2025 a #Ponticelli, quartiere di Napoli, dove un uomo di 39 anni è rimasto ferito al polpaccio da un colpo di pistola. Secondo quanto raccontato dalla vittima agli agenti del commissariato di Ponticelli, sarebbe stato avvicina - facebook.com Vai su Facebook
Ponticelli, rapinato della collanina e ferito a una gamba con arma da fuoco. “Ho reagito” - X Vai su X
Tentato omicidio minore nel 2024 a Napoli, arrestato 22enne - E' accusato del tentato omicidio di un ragazzino minorenne, risalente al 2024, il 22enne a cui martedì sera gli agenti del Commissariato Ponticelli di Napoli hanno notificato un arresto in carcere eme ... Riporta ansa.it
Picchia uno studente a Ponticelli e poi gli spara: arrestato 22enne - Il minore, avvicinato all'uscita dall'istituto Sannino, fortunatamente non è stato colpito dai quattro proiettili esplosi. rainews.it scrive