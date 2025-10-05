Napoli mistero Rrahmani | i tempi di recupero restano incerti
Napoli, continua il mistero Rrahmani: i tempi di recupero adesso restano incerti, le ultimissime sui partenopei Il Napoli vive un momento di incertezza legato alle condizioni fisiche di Amir Rrahmani, difensore centrale kosovaro classe 1994, punto fermo della retroguardia azzurra. Dopo un primo stop che sembrava di breve durata, il giocatore ha subito un nuovo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: napoli - mistero
Napoli, il primo giorno di De Bruyne e il mistero del numero 10
Cadavere trovato in strada a Napoli, mistero sull'identità dell'uomo morto: aperta indagine
Napoli, il mistero Noa Lang: ecco perché Conte lo tiene in panchina
Centro Scolastico Belforte. KIDZ BOP Kids · Good Time. Italiano in seconda primaria, tra gioco, mistero e collaborazione! • Centro scolastico Belforte Corso Europa 80, Napoli #scuolabelforte #infanzia #primaria #bilingue - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, mistero Rrahmani: un nuovo stop ha allungato i tempi di rientro, che ora sono incerti - Amir Rrahmani prosegue il suo percorso di recupero lontano dal gruppo, allenandosi individualmente nel centro sportivo di Castel Volturno. Segnala tuttomercatoweb.com
Mistero Rrahmani: un nuovo stop ha allungato i tempi di recupero, i dettagli - Amir Rrahmani continua a lavorare a parte nel centro sportivo di Castel Volturno, con l’obiettivo di tornare presto a disposizione di Antonio Conte. Si legge su tuttonapoli.net