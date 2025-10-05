Napoli mistero Rrahmani | i tempi di recupero restano incerti

Calcionews24.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli, continua il mistero Rrahmani: i tempi di recupero adesso restano incerti, le ultimissime sui partenopei Il Napoli vive un momento di incertezza legato alle condizioni fisiche di Amir Rrahmani, difensore centrale kosovaro classe 1994, punto fermo della retroguardia azzurra. Dopo un primo stop che sembrava di breve durata, il giocatore ha subito un nuovo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

napoli mistero rrahmani i tempi di recupero restano incerti

© Calcionews24.com - Napoli, mistero Rrahmani: i tempi di recupero restano incerti

In questa notizia si parla di: napoli - mistero

Napoli, il primo giorno di De Bruyne e il mistero del numero 10

Cadavere trovato in strada a Napoli, mistero sull'identità dell'uomo morto: aperta indagine

Napoli, il mistero Noa Lang: ecco perché Conte lo tiene in panchina

napoli mistero rrahmani tempiNapoli, mistero Rrahmani: un nuovo stop ha allungato i tempi di rientro, che ora sono incerti - Amir Rrahmani prosegue il suo percorso di recupero lontano dal gruppo, allenandosi individualmente nel centro sportivo di Castel Volturno. Segnala tuttomercatoweb.com

napoli mistero rrahmani tempiMistero Rrahmani: un nuovo stop ha allungato i tempi di recupero, i dettagli - Amir Rrahmani continua a lavorare a parte nel centro sportivo di Castel Volturno, con l’obiettivo di tornare presto a disposizione di Antonio Conte. Si legge su tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Napoli Mistero Rrahmani Tempi