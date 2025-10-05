Napoli il gesto folle di Mazzocchi | lascia la panchina per abbracciare Hojlund

Il Napoli sblocca il match contro il Genoa grazie a un’azione di pura intensità. Frank Anguissa spacca la partita con un tiro velenoso dalla distanza che mette in difficoltà Leali: il portiere rossoblù respinge in affanno, la palla rimbalza pericolosamente nell’area piccola. Rasmus Hojlund dimostra ancora una volta il suo istinto da rapinatore d’area. Il danese si fionda sulla ribattuta con la rapidità di un predatore, controlla di petto e con un sinistro preciso batte il numero uno del Genoa. È il vantaggio che fa esplodere lo stadio Diego Armando Maradona. Un abbraccio che vale più di mille parole. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli, il gesto folle di Mazzocchi: lascia la panchina per abbracciare Hojlund

