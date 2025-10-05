Napoli – Genoa Vieira cala il jolly | punta tutto su di lui

Spazionapoli.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la sfida del suo Genoa contro il Napoli, di fatto, Vieira ha preso una decisione importante.  Dopo la sconfitta rimediata in campionato contro il Milan, di fatto, il Napoli di Antonio Conte è atteso dalla gara di quest’oggi contro il Genoa di Patrick Vieira. I partenopei, ovviamente, faranno di tutto per ottenere i tre punti contro i liguri che, però, faranno di tutto per uscire indenne dalla sfida dello Stadio Diego Armando Maradona. Il Genoa ha un bisogno  vitale  di punti per staccarsi dall’ultimo posto della classifica del campionato di Serie A. Anche per questo motivo lo stesso Patrick Vieira ha preso una decisione molto importante. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli 8211 genoa vieira cala il jolly punta tutto su di lui

© Spazionapoli.it - Napoli – Genoa, Vieira cala il jolly: punta tutto su di lui

In questa notizia si parla di: napoli - genoa

La prima del Napoli, la "Away" del Genoa, la "Third" gialla del Milan: le maglie della Serie A 2025/26

De Bruyne trascina il Napoli, ok il Bologna, pari per il Genoa

DIRETTA Serie A, Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce: segui la cronaca LIVE

napoli 8211 genoa vieiraNapoli-Genoa, probabili formazioni: 5 dubbi per Vieira e Conte - Domenica alle 18 il Genoa vola a Napoli per affrontare i Campioni d'Italia, le probabili formazioni della partita ... Scrive genovatoday.it

napoli 8211 genoa vieiraPagina 2 | Vieira, i due punti del Genoa e il Napoli di Conte: "Vi dico chi non c'è e come dobbiamo giocare" - Le parole dell'allenatore in conferenza stampa: "Non dimentico la gara con la Juve, ecco dome bisogna reagire... Secondo tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli 8211 Genoa Vieira