Napoli – Genoa Vieira cala il jolly | punta tutto su di lui
Per la sfida del suo Genoa contro il Napoli, di fatto, Vieira ha preso una decisione importante. Dopo la sconfitta rimediata in campionato contro il Milan, di fatto, il Napoli di Antonio Conte è atteso dalla gara di quest’oggi contro il Genoa di Patrick Vieira. I partenopei, ovviamente, faranno di tutto per ottenere i tre punti contro i liguri che, però, faranno di tutto per uscire indenne dalla sfida dello Stadio Diego Armando Maradona. Il Genoa ha un bisogno vitale di punti per staccarsi dall’ultimo posto della classifica del campionato di Serie A. Anche per questo motivo lo stesso Patrick Vieira ha preso una decisione molto importante. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: napoli - genoa
La prima del Napoli, la "Away" del Genoa, la "Third" gialla del Milan: le maglie della Serie A 2025/26
De Bruyne trascina il Napoli, ok il Bologna, pari per il Genoa
DIRETTA Serie A, Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce: segui la cronaca LIVE
? | Napoli-Genoa ? Domenica 5 Ottobre ? Stadio “Maradona” ? Ore 18 https://buoncalcioatutti.it/2025/10/05/serie-a-napoli-genoa-diretta-cronaca-live/… ? #Genoa #NapoliGenoa #SerieA #Napoli - X Vai su X
? Probabili formazione di #Napoli e #Genoa, le due squadre si affrontano per la sesta giornata del campionato di Serie A 2025-2026. - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Genoa, probabili formazioni: 5 dubbi per Vieira e Conte - Domenica alle 18 il Genoa vola a Napoli per affrontare i Campioni d'Italia, le probabili formazioni della partita ... Scrive genovatoday.it
Pagina 2 | Vieira, i due punti del Genoa e il Napoli di Conte: "Vi dico chi non c'è e come dobbiamo giocare" - Le parole dell'allenatore in conferenza stampa: "Non dimentico la gara con la Juve, ecco dome bisogna reagire... Secondo tuttosport.com