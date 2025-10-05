Napoli Genoa streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A
Napoli Genoa streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. NAPOLI GENOA STREAMING TV – Oggi, domenica 5 ottobre 2025, alle ore 18 Napoli e Genoa scendono in campo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, partita valida per la sesta giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Napoli Genoa in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Napoli e Genoa sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: napoli - genoa
La prima del Napoli, la "Away" del Genoa, la "Third" gialla del Milan: le maglie della Serie A 2025/26
De Bruyne trascina il Napoli, ok il Bologna, pari per il Genoa
DIRETTA Serie A, Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce: segui la cronaca LIVE
Napoli-Genoa alle 18 in diretta su Sky e in streaming su NOW #SkySport #NapoliGenoa #SerieA #Napoli #Genoa #SkySerieA - X Vai su X
? Dove vedere Napoli-Genoa in tv? Dazn o Sky, orario - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Genoa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - I campioni d'Italia in carica ospitano i liguri allenati da Vieira nella gara valida per la 6ª giornata di Serie A ... Secondo tuttosport.com
Napoli-Genoa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita - Genoa oggi domenica 5 ottobre, la partita in programma alle 18:00 in diretta esclusiva su DAZN ... Come scrive fanpage.it