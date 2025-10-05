Napoli Genoa streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. NAPOLI GENOA STREAMING TV – Oggi, domenica 5 ottobre 2025, alle ore 18 Napoli e Genoa scendono in campo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, partita valida per la sesta giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Napoli Genoa in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Napoli e Genoa sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Napoli Genoa streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A