Napoli-Genoa | sblocca Ekhator di tacco azzurri già sotto| Diretta 0-1?Colpo della Roma a Firenze
Testa a testa per la vetta della classifica. La Roma domina da sola dopo la vittoria con la Fiorentina. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: napoli - genoa
La prima del Napoli, la "Away" del Genoa, la "Third" gialla del Milan: le maglie della Serie A 2025/26
De Bruyne trascina il Napoli, ok il Bologna, pari per il Genoa
DIRETTA Serie A, Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce: segui la cronaca LIVE
Serie A. In campo Napoli-Genoa: gli azzurri provano a rimanere in vetta Fiorentina-Roma 2-1 e Bologna-Pisa 4-0 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-sesta-giornata-2025-tutte-le-partite-high - facebook.com Vai su Facebook
? “ !“ Il nostro corrispondente da Napoli @Vincicrede ha raccolto alcune sensazioni dei tifosi in vista di Napoli-Genoa #sportitalia #napoli #genoa #seriea - X Vai su X
LIVE-NAPOLI-GENOA: attacca il Napoli ma segna il Genoa (0-1; 34' Ekhator) - Neres titolare 34' Gol del Genoa, disattenzione azzurra, si fa superare Olivera da Norton- Da 100x100napoli.it
LIVE-NAPOLI-GENOA: attacca il Napoli ma segna il Genoa. Finisce il primo tempo (0-1; 34' Ekhator) - Neres titolare 45' +2' sterile la gara del Napoli, imbrigliato e di fatto a tratti troppo lento, po ... Scrive 100x100napoli.it