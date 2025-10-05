Napoli-Genoa | orario formazioni e dove seguire in tv la sfida di Serie A

Dayitalianews.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I campioni d'Italia affrontano il Genoa nella sesta giornata. Oggi, domenica 5 ottobre, il Napoli torna protagonista in Serie A ospitando il Genoa allo stadio Diego Armando Maradona per la sesta giornata di campionato. Gli azzurri, attualmente in vetta alla classifica insieme a Milan e Roma con 12 punti, cercano riscatto dopo la sconfitta subita proprio contro i rossoneri, ma forti della vittoria in Champions League contro lo Sporting Lisbona. Il Genoa, invece, arriva da una pesante sconfitta contro la Lazio (3-0) e cercherà di rialzarsi su un campo tutt'altro che semplice.

