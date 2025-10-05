Napoli-Genoa oggi in Serie A | orario probabili formazioni e dove vederla
(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Serie A e oggi, domenica 5 ottobre, ospita il Genoa allo stadio Maradona nella sesta giornata. Gli azzurri, primi in classifica insieme a Milan e Roma a 12 punti, arrivano dal ko in campionato proprio contro i rossoneri e dal successo in Champions contro lo Sporting Lisbona, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: napoli - genoa
La prima del Napoli, la "Away" del Genoa, la "Third" gialla del Milan: le maglie della Serie A 2025/26
De Bruyne trascina il Napoli, ok il Bologna, pari per il Genoa
DIRETTA Serie A, Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce: segui la cronaca LIVE
? Probabili formazione di #Napoli e #Genoa, le due squadre si affrontano per la sesta giornata del campionato di Serie A 2025-2026. - facebook.com Vai su Facebook
PRE MATCH #napoli #genoa #seriea PROBABILI FORMAZIONI #live https://youtube.com/live/Q-w6op2ahjg?si=sFqfdbXFHV0XFrId… via @YouTube STASERA LIVE RISERVATA AGLI ABBONATI !!! INIZIAMO ALLE 23:10 - X Vai su X
Napoli-Genoa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita - Genoa oggi domenica 5 ottobre, la partita in programma alle 18:00 in diretta esclusiva su DAZN ... Da fanpage.it
Napoli-Genoa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - I campioni d'Italia in carica ospitano i liguri allenati da Vieira nella gara valida per la 6ª giornata di Serie A ... Riporta tuttosport.com