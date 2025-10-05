Napoli-Genoa lo splendido gesto tra le due tifoserie

Splendido gesto tra le tifoserie di Napoli e Genoa nel corso del match al Maradona. Sul finale del primo tempo dal settore ospiti sono arrivati cori in memoria di Ciro Esposito.La Curva A ha risposto con gli applausi e con un "Genoa, Genoa", scandito a gran voce.

