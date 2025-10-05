Napoli-Genoa LIVE risultato in diretta della partita di Serie A

Fanpage.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La diretta live di Napoli-Genoa di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: napoli - genoa

La prima del Napoli, la "Away" del Genoa, la "Third" gialla del Milan: le maglie della Serie A 2025/26

De Bruyne trascina il Napoli, ok il Bologna, pari per il Genoa

DIRETTA Serie A, Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce: segui la cronaca LIVE

napoli genoa live risultatoNapoli-Genoa LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A - Genoa di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Lo riporta fanpage.it

Napoli-Genoa, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Dopo la sconfitta in campionato ma dopo la bella vittoria casalinga contro lo Sporting, il Napoli si rituffa in campionato e affronta al Maradona il Genoa. Riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Genoa Live Risultato