Napoli-Genoa le pagelle | De Bruyne e Spinazzola ingressi provvidenziali

Napolitoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le pagelle di Napoli-Genoa 2-1:Milinkovic Savic 6.5Di Lorenzo 6.5, Beukema 6, Juan Jesus 6.5, Olivera 5Anguissa 7, Lobotka 6, McTominay 6.5Politano 6, Hojlund 7, Neres 5.5Gilmour 6, De Bruyne 7, Spinazzola 7, Gutierrez sv, Lucca svConte 6La Penna 6IL MIGLIORE DI NAPOLITODAY: De Bruyne. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: napoli - genoa

La prima del Napoli, la "Away" del Genoa, la "Third" gialla del Milan: le maglie della Serie A 2025/26

De Bruyne trascina il Napoli, ok il Bologna, pari per il Genoa

DIRETTA Serie A, Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce: segui la cronaca LIVE

napoli genoa pagelle deNapoli-Genoa 2-1, le pagelle: Hojlund e Anguissa (7) decisivi, De Bruyne (7) illumina, Ekhator (6,5) prodezza - Il Napoli rischia grosso ma alla fine riesce a vincere al Maradona: battuto 2- Secondo msn.com

napoli genoa pagelle deNapoli-Genoa 2-1 pagelle: Anguissa un gigante, Hojlund rapace, De Bruyne entra e cambia tutto - 1, i top e flop: Anguissa e Hojlund salvano il Napoli che vince in rimonta. Segnala sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Genoa Pagelle De