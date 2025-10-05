Napoli-Genoa la moviola di Marelli spazza via i dubbi | è accaduto al Maradona

Dopo il triplice fischio della sfida tra Napoli e Genoa, è intervenuto Luca Marelli ad analizzare la moviola della sfida andata in scena al Maradona.  Il Napoli vince in rimonta contro il Genoa, ma non senza difficoltà. Le reti di Anguissa e Hojlund hanno ribaltato il match, ma la squadra di Conte ha faticato e non poco soprattutto nella prima frazione di gioco. A rubare la scena, però, è stato anche un episodio che avrebbe potuto cambiare totalmente la sfida. Ecco la moviola del match direttamente da Luca Marelli. L’analisi di Marelli. Intervenuto a DAZN, l’ex arbitro ha analizzato gli episodi arbitrali del match, soffermandosi soprattutto su uno di questi che riguarda un calciatore degli azzurri: “Il Genoa voleva il secondo giallo per Neres, ammonito al 55? per a trattenuta su Sabelli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

In questa notizia si parla di: napoli - genoa

