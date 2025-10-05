Napoli-Genoa Juan Jesus protagonista nel pre-gara | gli azzurri celebrano il difensore

Juan Jesus assoluto protagonista del pre gara di Napoli-Genoa: la società azzurra esalta il difensore brasiliano. Dopo la prima vittoria stagionale in Champions League, ottenuta mercoledì sera al Maradona contro lo Sporting Lisbona, questo pomeriggio il Napoli di Antonio Conte ha ripreso la propria corsa in campionato. Gli azzurri sono tornati sotto i riflettori della Serie A per misurarsi in casa col Genoa di Patrick Vieira. Prima del calcio d’inizio del match, la società azzurra ha caratterizzato il pre-gara con una particolare premiazione. Il protagonista assoluto è stato Juan Jesus, celebrato dalla compagine partenopea con un premio speciale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

