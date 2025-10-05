Napoli-Genoa | giallo per Marcandalli per fallo su Hojlund| Diretta 0-0?Colpo della Roma a Firenze
Testa a testa per la vetta della classifica. La Roma domina da sola dopo la vittoria con la Fiorentina. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: napoli - genoa
La prima del Napoli, la "Away" del Genoa, la "Third" gialla del Milan: le maglie della Serie A 2025/26
De Bruyne trascina il Napoli, ok il Bologna, pari per il Genoa
DIRETTA Serie A, Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce: segui la cronaca LIVE
Serie A. In campo Napoli-Genoa: gli azzurri provano a rimanere in vetta Fiorentina-Roma 2-1 e Bologna-Pisa 4-0 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-sesta-giornata-2025-tutte-le-partite-high - facebook.com Vai su Facebook
Serie A. In campo Napoli-Genoa: gli azzurri provano a rimanere in vetta Fiorentina-Roma 2-1 e Bologna-Pisa 4-0 Tutti gli aggiornamenti su http://Rainews.it https://rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-sesta-giornata-2025-tutte-le-partite-high - X Vai su X
Napoli-Genoa 0-1 | Gol PAZZESCO al Maradona del 18enne Ekhator | OneFootball - Ora gli azzurri cercano il riscatto per tornare al comando, visto il successo dei giallorossi a Firenze. Da onefootball.com
LIVE-NAPOLI-GENOA: attacca il Napoli ma segna il Genoa (0-1; 34' Ekhator) - Neres titolare 34' Gol del Genoa, disattenzione azzurra, si fa superare Olivera da Norton- Riporta 100x100napoli.it