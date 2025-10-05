Napoli-Genoa finisce 2-1 Rete di Ekhator poi Zambo Anguissa e Hojlund | La cronaca

Ilsecoloxix.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli – Patrick Vieira torna in panchina dopo il turno di squalifica scontato contro la Lazio e si presenta al Maradona con tre novità di formazione: Ekhator in attacco. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

napoli genoa finisce 2 1 rete di ekhator poi zambo anguissa e hojlund la cronaca

© Ilsecoloxix.it - Napoli-Genoa finisce 2-1. Rete di Ekhator, poi Zambo Anguissa e Hojlund | La cronaca

In questa notizia si parla di: napoli - genoa

La prima del Napoli, la "Away" del Genoa, la "Third" gialla del Milan: le maglie della Serie A 2025/26

De Bruyne trascina il Napoli, ok il Bologna, pari per il Genoa

DIRETTA Serie A, Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce: segui la cronaca LIVE

napoli genoa finisce 2Napoli-Genoa 2-1, gli uomini di Conte la ribaltano vincendo - 1 portandosi a casa tre punti fondamentali per il proseguo del campiona ... Da laziopress.it

napoli genoa finisce 2NapoliGenoa 2-1 cronaca e highlights: Anguissa e Hojlund scacciano la paura – VIDEO - Napoli cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini di quanto accaduto nella sfida valida per la sesta giornata di Serie A ... generationsport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoli Genoa Finisce 2