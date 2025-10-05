Napoli-Genoa dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni della partita

Fanpage.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si gioca Napoli-Genoa oggi domenica 5 ottobre, la partita in programma alle 18:00 in diretta esclusiva su DAZN. Valida per il 6° turno di Serie A, le scelte di Conte e Vieira. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: napoli - genoa

La prima del Napoli, la "Away" del Genoa, la "Third" gialla del Milan: le maglie della Serie A 2025/26

De Bruyne trascina il Napoli, ok il Bologna, pari per il Genoa

DIRETTA Serie A, Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce: segui la cronaca LIVE

napoli genoa vederla oggiNapoli-Genoa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita - Genoa oggi domenica 5 ottobre, la partita in programma alle 18:00 in diretta esclusiva su DAZN ... fanpage.it scrive

napoli genoa vederla oggiNapoli-Genoa: dove vederla, formazioni e precedenti - Genoa domenica 5 ottobre alle 18:00: probabili formazioni con Conte e Vieira, dove vedere la partita in TV e streaming, statistiche e precedenti. Da lifestyleblog.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Genoa Vederla Oggi