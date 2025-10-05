Napoli-Genoa | cross di Neres non agganciano Hojlund e McTominay| Diretta 0-0?Colpo della Roma a Firenze
Testa a testa per la vetta della classifica. La Roma domina da sola dopo la vittoria con la Fiorentina. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: napoli - genoa
La prima del Napoli, la "Away" del Genoa, la "Third" gialla del Milan: le maglie della Serie A 2025/26
De Bruyne trascina il Napoli, ok il Bologna, pari per il Genoa
DIRETTA Serie A, Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce: segui la cronaca LIVE
Serie A. In campo Napoli-Genoa: gli azzurri provano a rimanere in vetta Fiorentina-Roma 2-1 e Bologna-Pisa 4-0 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-sesta-giornata-2025-tutte-le-partite-high - facebook.com Vai su Facebook
? “ !“ Il nostro corrispondente da Napoli @Vincicrede ha raccolto alcune sensazioni dei tifosi in vista di Napoli-Genoa #sportitalia #napoli #genoa #seriea - X Vai su X
Napoli-Genoa 0-0, Conte ritorna al tridente e lancia Neres dal primo (LIVE) - Il Napoli affronta il Genoa al Maradona per rispondere alle vittorie di Inter e Roma. Riporta ilnapolista.it
Napoli, riecco il Genoa al Maradona - 2 tra le preoccupazioni per uno scudetto che sembrava allontanarsi. Secondo rainews.it