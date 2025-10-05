Napoli-Genoa | Conte vuole rispolverare lo schema scudetto

5 ott 2025

Contro i grifoni Conte pronto a tornare al 4-3-3. Il Napoli si prepara al prossimo impegno di campionato contro il Genoa di mister Vieira, gara . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

napoli genoa conte vuole rispolverare lo schema scudetto

