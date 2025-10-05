Napoli-Genoa Conte perde anche Lobotka | cos’è successo

Stanislav Lobokta è uscito pochi minuti prima dell’intervallo in Napoli-Genoa per un infortunio: ecco che cos’è successo Al quarantaquattresimo del primo tempo di Napoli-Genoa, Antonio Conte perde Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco ha accusato problemi di natura muscolare. Prima di accasciarsi sul terreno di gioco aveva già avvertito lo staff tecnico, che aveva prontamente mandato Gilmour a riscaldarsi. Stanislav Lobotka (LaPresse) Calciomercato.it Per il giocatore si teme un problema agli adduttori. Ad ogni modo bisognerà attendere l’esito degli esami per capire i tempi di recupero e l’entità dell’infortunio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

