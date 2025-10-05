Napoli-Genoa Conte | Il Napoli ha lo scudetto sulla maglia e deve giocare da protagonista Questo sarà l’anno più difficile
La vittoria contro il Genoa, sofferta ma fondamentale, regala al Napoli la vetta della classifica. Ma nelle parole post-partita, Antonio Conte non si lascia andare a facili entusiasmi. Il tecnico traccia una linea chiara, un doppio binario che guiderà la stagione azzurra: l’obbligo di giocare da protagonisti e la consapevolezza di essere una squadra ancora in costruzione. “Abbiamo lo Scudetto sulla Maglia, giochiamo a viso aperto”. Il primo messaggio è un’iniezione di mentalità. Conte non vuole una squadra che si accontenta o che specula. “Il Napoli ha lo scudetto sulla maglia e deve giocare da protagonista”, ha tuonato in conferenza. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
In questa notizia si parla di: napoli - genoa
La prima del Napoli, la "Away" del Genoa, la "Third" gialla del Milan: le maglie della Serie A 2025/26
De Bruyne trascina il Napoli, ok il Bologna, pari per il Genoa
DIRETTA Serie A, Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce: segui la cronaca LIVE
Napoli-Genoa, Conte: "Stagione complessa, sarà la base per costruire il futuro" #SkySport #SkySerieA - X Vai su X
Serie A. Napoli-Genoa 2-1: vittoria sofferta degli azzurri al "Maradona" e rimangono in vetta al campionato Fiorentina-Roma 1-2 e Bologna-Pisa 4-0 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-sesta Vai su Facebook
Conte diretta dopo Napoli-Genoa: le parole in tv e in conferenza stampa - Le parole dell'allenatore degli azzurri dopo la vittoria in rimonta al Maradona contro la squadra di Vieira: aggiornamenti in tempo reale ... Da corrieredellosport.it
Napoli-Genoa 2-1: Anguissa e Hojlund regalano i tre punti a Conte - Il Napoli, dopo il successo in Champions League contro lo Sporting Lisbona, deve riscattare ... Secondo ilmattino.it