La vittoria contro il Genoa, sofferta ma fondamentale, regala al Napoli la vetta della classifica. Ma nelle parole post-partita, Antonio Conte non si lascia andare a facili entusiasmi. Il tecnico traccia una linea chiara, un doppio binario che guiderà la stagione azzurra: l’obbligo di giocare da protagonisti e la consapevolezza di essere una squadra ancora in costruzione. “Abbiamo lo Scudetto sulla Maglia, giochiamo a viso aperto”. Il primo messaggio è un’iniezione di mentalità. Conte non vuole una squadra che si accontenta o che specula. “Il Napoli ha lo scudetto sulla maglia e deve giocare da protagonista”, ha tuonato in conferenza. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli-Genoa, Conte: “Il Napoli ha lo scudetto sulla maglia e deve giocare da protagonista. Questo sarà l’anno più difficile”