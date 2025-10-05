Napoli-Genoa 2-1 Vieira | Primo tempo di personalità nella ripresa è stato molto difficile

Le parole del tecnico del Genoa alla fine del match perso contro il Napoli. Patrick Vieira, tecnico del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli-Genoa 2-1, Vieira: “Primo tempo di personalità, nella ripresa è stato molto difficile”

Napoli-Genoa 2-1, gli azzurri agganciano la vetta con Anguissa e Hojlund - Il Genoa spaventa il Napoli per un tempo, poi il maggior tasso tecnico e fisico dei campani viene fuori alla distanza e il Grifone deve accontentarsi di ...

Serie A, Napoli-Genoa 2-1: Anguissa e Hojlund ribaltano il vantaggio di Ekhator - La squadra di Conte aggancia di nuovo la Roma in vetta alla classifica di campionato: decisiva la rete del danese