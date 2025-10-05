Una vittoria che vale doppio, forse triplo. Il Napoli batte il Genoa 2-1, aggancia la Roma in testa alla classifica, ma lo fa nel modo più difficile possibile: rimontando un gol di svantaggio e sopravvivendo a un primo tempo da incubo, segnato da due infortuni pesanti e da un gioco irriconoscibile. È la vittoria del carattere, della rabbia e di un fuoriclasse chiamato a salvare la patria dalla panchina. Un Primo Tempo da Dimenticare. Conte sceglie di rinunciare a De Bruyne dal primo minuto e il Napoli appare subito contratto, sorpreso da un Genoa coraggioso. Al 25?, la doccia gelata: Ekhator beffa Milinkovic-Savic con un geniale colpo di tacco e porta in vantaggio i rossoblù. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli-Genoa 2-1: rimonta show con Anguissa e Hojlund, Conte vola in testa alla Serie A