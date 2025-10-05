Napoli Genoa 2-1, rimonta da Scudetto: De Bruyne entra e cambia tutto. Il resoconto della sfida di Serie A. Una squadra a due facce, capace di soffrire e di ribaltare il risultato con la forza dei suoi campioni. Il Napoli di Antonio Conte espugna Marassi battendo in rimonta il Genoa per 2-1 e si riprende la testa della classifica. Dopo un primo tempo molle e impacciato, è stato l’ingresso di Kevin De Bruyne a inizio ripresa a dare la scossa decisiva. Eppure, l’avvio di partita sembrava promettente per gli azzurri, con due occasioni per Hojlund and Politano. Lentamente, però, i campioni d’Italia sono evaporati, lasciando campo e iniziativa al Genoa, che ha trovato il meritato vantaggio poco dopo la mezz’ora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Napoli Genoa 2-1, rimonta da Scudetto: De Bruyne entra e cambia tutto, Anguissa e Hojlund ribaltano il Grifone