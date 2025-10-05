Napoli-Genoa 2-1 rimonta azzurra con Anguissa e Hojlund

(Adnkronos) – Il Napoli si impone in rimonta 2-1 sul Genoa al Maradona e torna in vetta al campionato insieme alla Roma a 15 punti dopo la sesta giornata. Oggi 5 ottobre la squadra di Conte passa in svantaggio con un gran gol di tacco di Ekhator nel primo tempo e nella ripresa ribalta la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

