Napoli-Genoa 2-1 Rete di Ekhator poi Zambo Anguissa e Hojlund | La diretta

Ilsecoloxix.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli – Patrick Vieira torna in panchina dopo il turno di squalifica scontato contro la Lazio e si presenta al Maradona con tre novità di formazione: Ekhator in attacco. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

napoli genoa 2 1 rete di ekhator poi zambo anguissa e hojlund la diretta

© Ilsecoloxix.it - Napoli-Genoa 2-1. Rete di Ekhator, poi Zambo Anguissa e Hojlund | La diretta

In questa notizia si parla di: napoli - genoa

La prima del Napoli, la "Away" del Genoa, la "Third" gialla del Milan: le maglie della Serie A 2025/26

De Bruyne trascina il Napoli, ok il Bologna, pari per il Genoa

DIRETTA Serie A, Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce: segui la cronaca LIVE

napoli genoa 2 1Napoli-Genoa, le formazioni ufficiali: Conte torna al 4-3-3 e lancia Neres. Vieira sceglie Vitinha - In difesa agiranno Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus e Olivera. Da msn.com

LIVE-NAPOLI-GENOA: pareggia di testa Anguissa (1-1; 34' Ekhator; 58' Anguissa) - Neres titolare 58' GOOOOOOOOOOOOOOOL del NAPOLIIIIIIIII! Scrive 100x100napoli.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Genoa 2 1