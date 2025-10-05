Napoli-Genoa 2-1 le pagelle | Hojlund e Anguissa 7 decisivi De Bruyne 7 illumina Ekhator 6,5 prodezza
Il Napoli rischia grosso ma alla fine riesce a vincere al Maradona: battuto 2-1 il Genoa in rimonta dopo aver subito la prodezza di Ekhator di tacco nel primo tempo. Conte ha dovuto buttare dentro. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
napoli - genoa
Serie A, Napoli-Genoa 2-1: Anguissa e Hojlund ribaltano il vantaggio di Ekhator - La squadra di Conte aggancia di nuovo la Roma in vetta alla classifica di campionato: decisiva la rete del danese ... Lo riporta corrieredellosport.it
