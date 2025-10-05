Napoli-Genoa 2-1 | il sogno dura solo un tempo Grifone ancora ultimo

Genovatoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Genoa sogna di battere i Campioni d'Italia a domicilio per un tempo, poi però si arrende e viene rimontato nella ripresa. La magia di tacco di Ekhator, unita ad un'ottima prestazione di squadra, illude il Grifone che nella ripresa subisce la vibrante reazione dei campani capaci di ribaltare. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: napoli - genoa

La prima del Napoli, la "Away" del Genoa, la "Third" gialla del Milan: le maglie della Serie A 2025/26

De Bruyne trascina il Napoli, ok il Bologna, pari per il Genoa

DIRETTA Serie A, Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce: segui la cronaca LIVE

napoli genoa 2 1Serie A, Napoli-Genoa 2-1: Anguissa e Hojlund ribaltano il vantaggio di Ekhator - La squadra di Conte aggancia di nuovo la Roma in vetta alla classifica di campionato: decisiva la rete del danese ... Da corrieredellosport.it

napoli genoa 2 1Napoli-Genoa 2-1 in meme: azzurri salvati dal loro... “problema”. Hojlund pronto a chiedere i danni ai centrali genoani - La sfida tra Napoli e Genoa è stata la prima nella storia a sperimentare un mix tra calcio e arti marziali. ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoli Genoa 2 1