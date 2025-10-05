Napoli-Genoa 2-1 gli azzurri agganciano la vetta con Anguissa e Hojlund
Il Genoa spaventa il Napoli per un tempo, poi il maggior tasso tecnico e fisico dei campani viene fuori alla distanza e il Grifone deve accontentarsi di uscire dal Maradona a testa alta ma con zero punti. La squadra di Conte ha battuto il Genoa per 2-1 nel match valido per la sesta giornata di Serie A, dimostrando di esser diventata consapevole e più matura: ha lasciato sfogare i ragazzi di Vieira nei primi 45 minuti per poi raddrizzare una partita che si era complicata dopo la magia di Ekhator con una ripresa arrembante che ha dato i suoi frutti: Anguissa di testa ha impattato il match, il solito Hojlund – sempre più nel vivo dell’attacco – ha ribaltato il risultato a un quarto d’ora dalla fine. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Serie A. Napoli-Genoa 2-1: vittoria sofferta degli azzurri al "Maradona" e rimangono in vetta al campionato Fiorentina-Roma 1-2 e Bologna-Pisa 4-0 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-sesta - facebook.com Vai su Facebook
