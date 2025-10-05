Napoli Genoa 2-1 | brividi prima del ribaltone Ma Conte torna primo

e aspetta Juventus-Milan. Anguissa e Hojlund dopo il grande tacco di Ekhator Una vittoria sofferta, di carattere, ma che costa carissima. Il Napoli di Antonio Conte batte in rimonta il Genoa per 2-1, si prende momentaneamente la vetta della classifica in coabitazione con la Roma, ma perde per .

napoli genoa 2 1 brividi prima del ribaltone ma conte torna primo

