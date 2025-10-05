Napoli-Genoa 2-1 Anguissa e Hojlund ribaltano i rossoblù | Conte aggancia la Roma

Continua la corsa del Napoli verso la riconferma. Dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan, i partenopei tornano alla vittoria, battendo in rimonta 2-1 il Genoa al Maradona. I rossoblù hanno chiuso in vantaggio il primo tempo grazie alla splendida rete con il tacco di Ekhator, ma nella ripresa hanno subito la rimonta della squadra di casa, che ha ribaltato il risultato con i gol di Anguissa e Hojlund. La squadra di Conte aggancia la Roma in vetta alla classifica a quota 15 punti, mentre la formazione di Vieira incassa la terza sconfitta consecutiva. L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Napoli-Genoa 2-1, Anguissa e Hojlund ribaltano i rossoblù: Conte aggancia la Roma

In questa notizia si parla di: napoli - genoa

La prima del Napoli, la "Away" del Genoa, la "Third" gialla del Milan: le maglie della Serie A 2025/26

De Bruyne trascina il Napoli, ok il Bologna, pari per il Genoa

DIRETTA Serie A, Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce: segui la cronaca LIVE

Serie A. Napoli-Genoa 2-1: vittoria sofferta degli azzurri al "Maradona" e rimangono in vetta al campionato Fiorentina-Roma 1-2 e Bologna-Pisa 4-0 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-sesta - facebook.com Vai su Facebook

? “ !“ Il nostro corrispondente da Napoli @Vincicrede ha raccolto alcune sensazioni dei tifosi in vista di Napoli-Genoa #sportitalia #napoli #genoa #seriea - X Vai su X

Napoli-Genoa 2-1, Anguissa e Hojlund ribaltano Vieira - Il Napoli di Conte si prende altri tre punti importantissimi ribaltando il Genoa al Maradona e con un Hojlund decisivo. Segnala msn.com

Napoli – Genoa 2-1 cronaca e highlights: Anguissa e Hojlund scacciano la paura – VIDEO - Napoli cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini di quanto accaduto nella sfida valida per la sesta giornata di Serie A ... Secondo generationsport.it