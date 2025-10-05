Napoli-Genoa 2-1 | Anguissa e Hojlund firmano la rimonta azzurra

Napoli, 5 ottobre 2025 – Un primo tempo complicatissimo, con pochissimi pericoli costruiti prima del colpo di tacco di Ekhator che addirittura manda in visibilio il Genoa: poi il Napoli, che nel frattempo ha perso per infortunio prima Lobotka e poi Politano, non esattamente delle pedine come le altre, si scuote e rimonta grazie ad Anguissa e Hojlund, confermando così sia le difficoltà contro le squadre medio-piccole già viste al cospetto di Cagliari e Pisa che le fatiche dopo la Champions League, oltre a una fase difensiva lontana da quella dei giorni d'oro. C'è però anche un'altra conferma, stavolta di altro verso: il fattore Maradona, un fortino inespugnabile in cui esiste un solo risultato, appunto la vittoria per gli azzurri, in ogni modo e anche con un pizzico di fortuna, nonostante il palo in precedenza colpito da una tenacissimo capitan Di Lorenzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli-Genoa 2-1: Anguissa e Hojlund firmano la rimonta azzurra

In questa notizia si parla di: napoli - genoa

