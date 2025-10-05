Napoli-Genoa 0-1 Ekhator di tacco la sblocca LIVE
Il Napoli di Conte sfida il Genoa di Vieira al Maradona per il match delle 18 di domenica. I partenopei sono chiamati a rispondere alle vittorie di Inter e Roma per proseguire la corsa al vertice, in attesa anche di Juve-Milan di stasera. L’allenatore azzurro per questa partita delicata contro un Genoa sempre tignoso e a caccia della prima vittoria in campionato, decide di tornare al 4-3-3. De Bruyne resta in panca e Neres si inserisce nel tridente davanti insieme ai soliti Politano e Hojlund. A porta conferme per Milinkovic-Savic e davanti a lui ritornano anche Di Lorenzo e Olivera per far rifiatare anche Spinazzola. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Serie A. In campo Napoli-Genoa: gli azzurri provano a rimanere in vetta Fiorentina-Roma 2-1 e Bologna-Pisa 4-0
LIVE-NAPOLI-GENOA: attacca il Napoli ma segna il Genoa (0-1; 34' Ekhator) - Neres titolare 34' Gol del Genoa, disattenzione azzurra, si fa superare Olivera da Norton- Segnala 100x100napoli.it
