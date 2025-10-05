Tempo di lettura: 3 minuti Il Napoli soffre, ma vince e resta in vetta. E lo fa con il carattere, la qualità e la forza di un gruppo che, ancora una volta, ha saputo reagire nel momento più difficile. Al Maradona finisce 2-1 contro il Genoa, una partita che si era messa malissimo nel primo tempo, con gli azzurri in grande affanno e costretti anche a rinunciare a Lobotka, uscito per un problema muscolare. Ma nella ripresa cambia tutto: entra De Bruyne, cambia il ritmo, cambia la partita. Partita – L’avvio del match è equilibrato. Il Napoli parte forte, ma il Genoa si difende con ordine e prova a colpire in ripartenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli di rimonta sul Genoa: Anguissa e Hojlund regalano la vetta a Conte