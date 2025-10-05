Napoli controlli intensificati su ‘movida’ e sicurezza stradale | pioggia di sanzioni

Tempo di lettura: 3 minuti Continua l’azione di controllo del territorio da parte della Polizia Locale di Napoli, con interventi mirati al contrasto dei fenomeni di degrado urbano legati alla cosiddetta “movida” e al potenziamento della sicurezza stradale in diverse aree della città. Controlli Anti-Alcolici ai Minori in Centro Nell’ambito delle attività di prevenzione, particolare attenzione è stata dedicata al fenomeno della vendita e del consumo di alcolici da parte dei minori. Gli Agenti della Municipale hanno effettuato un’operazione mirata in Piazza San Giovanni Maggiore Pignatelli e nelle strade limitrofe, luoghi noti di aggregazione giovanile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, controlli intensificati su ‘movida’ e sicurezza stradale: pioggia di sanzioni

In questa notizia si parla di: napoli - controlli

