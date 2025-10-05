Napoli contro il Genoa doppio ko in pochi minuti | out Lobotka e Politano
Contro il Genoa entrambi sono stati sostituiti dopo aver accusato problemi muscolari. In campo Gilmour e De Bruyne. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: napoli - genoa
La prima del Napoli, la "Away" del Genoa, la "Third" gialla del Milan: le maglie della Serie A 2025/26
De Bruyne trascina il Napoli, ok il Bologna, pari per il Genoa
DIRETTA Serie A, Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce: segui la cronaca LIVE
Serie A. In campo Napoli-Genoa: gli azzurri provano a rimanere in vetta Fiorentina-Roma 2-1 e Bologna-Pisa 4-0 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-sesta-giornata-2025-tutte-le-partite-high - facebook.com Vai su Facebook
? “ !“ Il nostro corrispondente da Napoli @Vincicrede ha raccolto alcune sensazioni dei tifosi in vista di Napoli-Genoa #sportitalia #napoli #genoa #seriea - X Vai su X
Napoli – Genoa Diretta Tv e Streaming Live Serie A 6° Giornata - Dove vedere Napoli – Genoa in Diretta Tv e Streaming Live, 6° Giornata Serie A, Domenica 5 Ottobre ore 18:00. Secondo stadiosport.it
Napoli, contro il Genoa doppio ko in pochi minuti: out Lobotka e Politano - In pochi minuti il Napoli ha perso due titolari per infortunio muscolare nella sfida casalinga contro il Genoa. Segnala msn.com