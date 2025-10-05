Napoli contro il Genoa doppio ko in pochi minuti | out Lobotka e Politano

5 ott 2025

Contro il Genoa entrambi sono stati sostituiti dopo aver accusato problemi muscolari. In campo Gilmour e De Bruyne. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

