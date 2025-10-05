Napoli Conte rilancia il tridente | Neres titolare dopo sei mesi torna Di Lorenzo

"> Dal Corriere dello Sport, il giornalista Fabio Mandarini, inviato a Napoli, racconta le mosse di Antonio Conte in vista della sfida con il Genoa. Dopo il poker in Champions e il tris rifilato al Genoa in campionato, il tecnico azzurro prepara una formazione inedita per l’ultima delle sei partite disputate in ventidue giorni tra Firenze, Manchester, Milano e il Maradona. Come spiega Mandarini sul Corriere dello Sport, Conte è pronto a ripristinare il tridente offensivo, schierando per la prima volta dall’inizio due esterni puri in un 4-3-3 classico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

