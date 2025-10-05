Napoli col tridente Neres-Hojlund-Politano | ecco le formazioni ufficiali

Forzazzurri.net | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto pronto al Maradona per il confronto tra Napoli e Genoa, una sfida che pesa più di . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

napoli col tridente neres hojlund politano ecco le formazioni ufficiali

© Forzazzurri.net - Napoli col tridente Neres-Hojlund-Politano: ecco le formazioni ufficiali

In questa notizia si parla di: napoli - tridente

Lookman Inter, per il Corriere dello Sport è un tridente da sogno per la sfida scudetto al Napoli!

Napoli-Arezzo, debutto con forfait: Politano out per infortunio. Conte parte col tridente Neres-Lukaku-Noa

Napoli, Conte rilancia il tridente: Neres titolare dopo sei mesi, torna Di Lorenzo

napoli tridente neres hojlundNapoli, Conte rilancia Neres e torna al 4-3-3: il brasiliano per liberare McTominay dal “lavoro sporco” - Antonio Conte cambia il volto del Napoli: contro il Genoa spazio a David Neres e ritorno al 4- Lo riporta gonfialarete.com

napoli tridente neres hojlundContro il Genoa sarà tridente puro, quello con Neres - Alcuni organi di informazione non ipotizzano cambi per il Napoli che oggi affronterà il Genoa al Maradona, altri non parlano di turnover, ma di un ritorno ad un tridente “puro”, uno con Neres per inte ... ilnapolionline.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoli Tridente Neres Hojlund