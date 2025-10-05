Napoli che spavento! Poi Anguissa e Hojlund ribaltano il Genoa Conte torna primo

Rossoblù avanti con un tacco di Ekhator, poi si svegliano i campioni d'Italia. Brutte notizie dall'infermeria per gli infortuni di Lobotka e Politano, usciti per guai muscolari: l'azzurro salterà la Nazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Napoli, che spavento! Poi Anguissa e Hojlund ribaltano il Genoa. Conte torna primo

In questa notizia si parla di: napoli - spavento

Napoli, spavento Olivera: forte contusione per l'uruguaiano

Genoa, Vieira pretende riscatto: “Possiamo spaventare il Napoli” di Maurizio Moscatelli Rossoblù costretti a rinunciare a Messias, Stanciu e Cornet, ma all’allenatore preme soprattutto l’approccio No, non l’ha proprio digerita la sconfitta di lunedì scorso Patrick - facebook.com Vai su Facebook

Genoa, Vieira pretende riscatto: “Possiamo spaventare il Napoli” - X Vai su X

Napoli, che spavento! Poi Anguissa e Hojlund ribaltano il Genoa. Conte torna primo - Brutte notizie dall'infermeria per gli infortuni di Lobotka e Politano, usciti per guai muscolari: l'azzurro salterà la N ... Come scrive msn.com

Napoli – Genoa 2-1 cronaca e highlights: Anguissa e Hojlund scacciano la paura – VIDEO - Napoli cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini di quanto accaduto nella sfida valida per la sesta giornata di Serie A ... Si legge su generationsport.it