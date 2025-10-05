Napoli che cambia | 4 quartieri rinati grazie alla riqualificazione
Negli ultimi anni, Napoli sta vivendo una fase di profondo cambiamento. Accanto alla sua anima antica e autentica, ci sono quartieri che stanno cambiando volto grazie a progetti di riqualificazione, nuove aperture, fermento culturale e interesse da parte di investitori e giovani creativi. Alcuni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Una zona di Napoli è stata inserita nella classifica dei quartieri più cool del mondo - Tutti sappiamo che l’Italia è una meta molto apprezzata dagli stranieri, come evidenziano i turisti che si spostano per il Belpaese in ogni periodo dell’anno. Si legge su money.it
Forte scossa di terremoto avvertita a Napoli, magnitudo 4.0. Non si registrano danni nel capoluogo partenopeo - La scossa è stata avvertita in diversi quartieri della città, principalmente nell’area occidentale a ... Lo riporta ilsole24ore.com