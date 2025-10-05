Napoli che brividi! Poi Anguissa e Hojlund ribaltano il Genoa Conte torna primo

Rossoblù avanti con un tacco di Ekhator, poi si svegliano i campioni d'Italia. Brutte notizie dall'infermeria per gli infortuni di Lobotka e Politano, usciti per guai muscolari: l'azzurro salterà la Nazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Napoli, che brividi! Poi Anguissa e Hojlund ribaltano il Genoa. Conte torna primo

In questa notizia si parla di: napoli - brividi

De Bruyne Napoli, prime parole da brividi: «Ecco perché ho detto sì alle 2:31 di notte»

Il Napoli festeggia Conte: sorpresa da brividi a Castel di Sangro

L’ex azzurro festeggia il Napoli: il messaggio è da brividi

Le parole da brividi di Antonio Conte nello spogliatoio del Napoli - facebook.com Vai su Facebook

Momento da brividi in casa Napoli durante il giro di campo all'Etihad Appena entrato in campo, De Bruyne è subito corso ad abbracciare un inserviente creando un momento davvero emozionante KDB non sarà MAI uno qualunque #SSCNapoli #DeBr - X Vai su X

Napoli-Genoa 2-1, rimonta azzurra con Anguissa e Hojlund - 1 sul Genoa al Maradona e torna in vetta al campionato insieme alla Roma a 15 punti dopo la sesta giornata. adnkronos.com scrive

Napoli-Genoa 2-1, Hojlund e Anguissa: «Vittoria importantissima» - Genoa, match valido per la sesta giornata di Serie A e deciso dalle reti di Rasmus Hojlund e ... Lo riporta msn.com