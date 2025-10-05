Napoli ancora assenti Buongiorno e Rrahmani Giocano Beukema e Juan Jesus Corsport

Conte ha quasi ultimato la formazione da mandare in campo contro il Genoa oggi alle 18. Davanti ci sarà Neres col ritorno al 4-3-3. Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: Per quel che riguarda la difesa sono ancora indisponibili Buongiorno e Rrahmani, entrambi impegnati nel recupero dai rispettivi problemi muscolari: si rivedranno dopo la sosta. Rispetto alla partita con lo Sporting tornerà Di Lorenzo a destra, mentre la coppia centrale sarà ancora composta da Beukema e Juan Jesus. Due i testa a testa: Olivera più avanti di Spinazzola a sinistra e classica sfida amichevole tra Milinkovic-Savic e Meret in porta, con Vanja che insegue la prima da titolare al Maradona anche in campionato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

