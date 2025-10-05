Napoli ancora assenti Buongiorno e Rrahmani Giocano Beukema e Juan Jesus Corsport
Conte ha quasi ultimato la formazione da mandare in campo contro il Genoa oggi alle 18. Davanti ci sarà Neres col ritorno al 4-3-3. Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: Per quel che riguarda la difesa sono ancora indisponibili Buongiorno e Rrahmani, entrambi impegnati nel recupero dai rispettivi problemi muscolari: si rivedranno dopo la sosta. Rispetto alla partita con lo Sporting tornerà Di Lorenzo a destra, mentre la coppia centrale sarà ancora composta da Beukema e Juan Jesus. Due i testa a testa: Olivera più avanti di Spinazzola a sinistra e classica sfida amichevole tra Milinkovic-Savic e Meret in porta, con Vanja che insegue la prima da titolare al Maradona anche in campionato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: napoli - assenti
Napoli – Catazanzaro, ecco i vari assenti per questa sfida
Napoli – Catanzaro, ecco i vari assenti per questa sfida
Napoli-Brest, tanti assenti tra gli azzurri: i nomi
Napoli, ancora assenti Buongiorno e Rrahmani. Giocano Beukema e Juan Jesus (Corsport) Torna Di Lorenzo. Due i testa a testa: Olivera più avanti di Spinazzola a sinistra e Milinkovic-Savic e Meret in porta. Vanja mai titolare al Maradona in campionato. http - facebook.com Vai su Facebook
DA GENOVA - Genoa, assenti Stanciu, Cornet e Messias, Onana verso l'esordio https://ift.tt/FSpJCNG - X Vai su X
Milan-Napoli, Conte: "Rrahmani e Buongiorno assenti, ma andiamo a giocarcela" - A punteggio pieno e in vetta alla Serie A, il Napoli affronta il primo big match del suo campionato. Segnala sport.sky.it
Infortunio Rrahmani, decisione presa per Milan-Napoli e le ultime su Buongiorno - Novità importanti sulle condizioni di Rrahmani: c'è già il verdetto su Milan- Secondo fantamaster.it