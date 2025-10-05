Nando Orsi non ha dubbi sulla Juventus di Tudor | La sua squadra deve essere in grado di fare questo La sua analisi

Nando Orsi, l’opinionista commenta le parole del tecnico: la squadra sa rimontare e ha cattiveria, ma manca la personalità nei dettagli difensivi. Una squadra con grande carattere, ma a cui manca ancora un pizzico di personalità nei singoli dettagli. È questa la lucida e approfondita analisi dell’ex portiere e opinionista di Sky Sport, Nando Orsi, che ha commentato le recenti dichiarazioni di Igor Tudor. Il tecnico bianconero, dopo il pareggio contro il Villarreal, aveva lamentato una mancanza di “personalità” in occasione del gol subito da calcio d’angolo, e Orsi ha spiegato cosa intendesse. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com