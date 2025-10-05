Musica spiritualità e poesia | Francesco un uomo di pace
Un viaggio tra musica, spiritualità e poesia: così Angelo Branduardi torna sul palco con Il Cantico, lo spettacolo che sabato prossimo (ore 20,45) porterà al Teatro Verdi di Firenze. "Ritorno in una città a me molto cara, dove sono stato innumerevoli volte e dove ho vari amici, per celebrare gli 800 anni dalla composizione del Cantico delle Creature " dice l’artista. Un progetto che intreccia la vita e le parole di San Francesco d’Assisi con la sensibilità di un Maestro della musica italiana, capace di far risuonare un messaggio antico eppure straordinariamente attuale. Con lui sul palco la band al completo, "cinque musicisti straordinari: Fabio Valdemarin, un pianista eccezionale, Nicola Oliva alle chitarre, Stefano Olivato al basso e Davide Ragazzoni alla batteria". 🔗 Leggi su Lanazione.it
