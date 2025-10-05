Musica spiritualità e poesia | Francesco un uomo di pace

Lanazione.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un viaggio tra musica, spiritualità e poesia: così Angelo Branduardi torna sul palco con Il Cantico, lo spettacolo che sabato prossimo (ore 20,45) porterà al Teatro Verdi di Firenze. "Ritorno in una città a me molto cara, dove sono stato innumerevoli volte e dove ho vari amici, per celebrare gli 800 anni dalla composizione del Cantico delle Creature " dice l’artista. Un progetto che intreccia la vita e le parole di San Francesco d’Assisi con la sensibilità di un Maestro della musica italiana, capace di far risuonare un messaggio antico eppure straordinariamente attuale. Con lui sul palco la band al completo, "cinque musicisti straordinari: Fabio Valdemarin, un pianista eccezionale, Nicola Oliva alle chitarre, Stefano Olivato al basso e Davide Ragazzoni alla batteria". 🔗 Leggi su Lanazione.it

musica spiritualit224 e poesia francesco un uomo di pace

© Lanazione.it - Musica, spiritualità e poesia: "Francesco, un uomo di pace"

In questa notizia si parla di: musica - spiritualit

Festival de Música Vomero en el Claustro San Francesco - El Festival de Música Vomero, alojado en los museos de la zona collinare, hace parada en el claustro San Francesco (via Luca Giordano 2). Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Musica Spiritualit224 Poesia Francesco