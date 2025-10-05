Musica in festa per chiudere il Mei
Weekend importante per la 30esima edizione del Mei-Meeting delle etichette indipendenti, che ha visto ieri sera in piazza del Popolo a Faenza la consegna delle Targhe Mei 2025. Sono andate ad artisti come Eugenio Finardi (foto), Anna Castiglia, Tony Esposito, Antonella Ruggiero e altri. Oggi è la giornata di chiusura della grande manifestazione, che celebra la musica e i talenti. Oltre al presidio musicale ’Una voce per Gaza’, con molti artisti impegnati, premio a Folkstone e reunion dei Bad Uhf. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Cibo, musica e aggregazione: conto alla rovescia per la Festa dell'anguilla
Uccisa alla festa dei bambini : "Ho sparato perché la musica era alta"
Morte alla festa dei bimbi. Furioso per la musica: "Ma non volevo uccidere nessuno"
La festa che unisce: musica, solidarietà e divertimento a Carnago. ? Il 4 e 5 ottobre, in piazza Falcone e Borsellino, si celebra la 3ª Festa delle Associazioni con musica dal vivo, laboratori, giochi, stand delle associazioni del territorio… e molto altro - facebook.com Vai su Facebook
Il trionfo della musica. Festa fino all’alba e Lacrima Party. Sul palco i Foreign Air - La sera del 4 ottobre è in programma l’Unica Notte bianca indipendente d’Italia. Si legge su msn.com