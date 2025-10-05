Musetti-Darderi domani a Shanghai | orario precedenti e dove vederla
(Adnkronos) – Lorenzo Musetti e Luciano Darderi si affronteranno domani, lunedì 6 ottobre, nel terzo turno del Masters 1000 di Shanghai in un match visibile in diretta tv e streaming. Dopo il ritiro di Jannik Sinner contro Tallon Griekspoor, starà ai due azzurri difendere la bandiera italiana in Cina. Il toscano ha vinto contro l’argentino . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: musetti - darderi
