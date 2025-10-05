Muro pericolante al Bulagaio il Tar dà ragione al Comune | gli Agostiniani devono riparare la struttura
Il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria ha respinto il ricorso proposto dall'Ordine degli Agostiniani eremitani della Provincia dell'Umbria contro il Comune di Perugia. La causa verteva sull'annullamento di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente, emessa nel luglio 2023, che. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
