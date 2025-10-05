Muro pericolante al Bulagaio il Tar dà ragione al Comune | gli Agostiniani devono riparare la struttura

Perugiatoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria ha respinto il ricorso proposto dall'Ordine degli Agostiniani eremitani della Provincia dell'Umbria contro il Comune di Perugia. La causa verteva sull'annullamento di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente, emessa nel luglio 2023, che. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: muro - pericolante

Cosa prevede l'ordinanza del Comune sul muro pericolante in via Zoccoli

Via Fortini, al via i lavori sul muro pericolante: la strada era chiusa da cinque mesi

Muro pericolante vicino alle Croci. Rischio sicurezza in via Casaglia

Muro pericolante vicino alle Croci. Rischio sicurezza in via Casaglia - Rischio sicurezza per un tratto di muro lungo via di Casaglia a Calenzano, un’arteria molto frequentata nell’area de Le Croci. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Muro Pericolante Bulagaio Tar