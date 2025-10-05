Multe stradali Milano incassa più di Roma I milanesi pagano il triplo rispetto ai cittadini romani

Sulle multe stradali nei primi nove mesi dell’anno gli enti locali hanno incassato in tutto 1,25 miliardi di euro, solo il 3,2% in meno (una differenza di 41,5 milioni) rispetto allo stesso periodo del 2024. Lo riporta oggi il Messaggero che segnala un’indagine del Codacons. E tra le città Milano fa quasi il doppio degli incassi di Roma: 123 milioni contro 78,4 milioni (dato, questo, in calo dell’11% in un anno). Calcolate sul numero di abitanti parliamo di multe per 90 euro a testa per i milanesi contro circa 28 euro a testa per i romani. La top ten degli incassi da multe. Tra le Regioni che guadagnano di più dalle sanzioni c’è la Lombardia, che ha il primato degli incassi, con ben 305,7 milioni, seguita dalla Toscana con 131,4 milioni e dall’Emilia Romagna con 129 milioni. 🔗 Leggi su Open.online