analisi dei personaggi e delle dinamiche di “The Blacklist”. La serie televisiva The Blacklist si distingue per la complessità morale dei suoi antagonisti, in un contesto che mette in discussione i confini tra bene e male. Al centro della narrazione troviamo Raymond “Red” Reddington, interpretato da James Spader, un criminale di massimo livello che, pur non essendo un eroe, gode di un ampio supporto tra il pubblico. La sua figura si contrappone a una galleria di antagonisti spietati come il Direttore (David Strathairn), Berlin (Peter Stormare) e Neville Townsend (Reg Rogers), tutti caratterizzati da personalità crude e ambizioni sfrenate. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Mr. kaplan: il villain più affascinante di the blacklist