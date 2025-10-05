Moviola Juve Milan LIVE | gli episodi dubbi del match

Moviola Juve Milan: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per la 6ª giornata del campionato di Serie A 202526. La Juve affronta il Milan per la 6ª giornata del campionato di Serie A 202526. Arbitra l’incontro Guida. Nel ruolo di assistenti sono stati indicati Colarossi  e  Rossi C., con  Ayroldi  nel ruolo di quarto uomo. La direzione del VAR vedrà all’opera l’arbitro Di Bello con il supporto dell’arbitro Ghersini. L’analisi di tutti gli episodi da moviola della partita. JUVE MILAN LIVE 1? FISCHIO D’INIZIO – Cominciata Juve Milan. IN AGGIORNAMENTO .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

